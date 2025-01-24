Кримінал

Правоохоронці встановили підлітків, які побили дівчинку у Києві
24 Січня 2025 10:31
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Фрагмент бійки неповнолітніх у Києві / Скриншот із відео
Фрагмент бійки неповнолітніх у Києві / Скриншот із відео

Правоохоронці встановили підлітків із Києва, які побили дівчинку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої та мордування.

Вчора в соцмережах з’явилося відео, на якому група дівчат б’є школярку в Оболонському районі Києва.

На записі видно, як постраждала дівчинка плаче від болю, а інші сміються.

Це не перший випадок побиття дітей за останній час. Нещодавно група підлітків побила 12-річну дівчинку з Білої Церкви.


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