Правоохоронці встановили підлітків, які побили дівчинку у Києві

Правоохоронці встановили підлітків із Києва, які побили дівчинку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу України — побої та мордування.

Вчора в соцмережах з’явилося відео, на якому група дівчат б’є школярку в Оболонському районі Києва.

На записі видно, як постраждала дівчинка плаче від болю, а інші сміються.

Це не перший випадок побиття дітей за останній час. Нещодавно група підлітків побила 12-річну дівчинку з Білої Церкви.