Побиття дівчинки у Білій Церкві: з’явилися нові деталі інциденту

Інформація, що конфлікт між підлітками у Білій Церкві стався через розповсюдження наркотиків, наразі не підтверджена поліцією.

Про це на брифінгу повідомив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий, передає hromadske.

За словами Лугового, поліція перевіряє цю інформацію, однак на сьогодні не має доказів, що інцидент пов’язаний з наркотиками або що дівчинці пропонували вживати наркотики. Якщо ці дані підтвердяться, правоохоронці обіцяють вжити відповідних заходів.

Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві. На кадрах видно, як хлопці і дівчата по черзі завдають удари постраждалій, яка закриває обличчя руками та просить, щоб її не били.