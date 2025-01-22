Кримінал

Побиття дівчинки у Білій Церкві: з’явилися нові деталі інциденту
22 Січня 2025 10:54
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Троє підлітків побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві / Скриншоти з відео
Троє підлітків побили 12-річну дівчинку у Білій Церкві / Скриншоти з відео

Інформація, що конфлікт між підлітками у Білій Церкві стався через розповсюдження наркотиків, наразі не підтверджена поліцією.

Про це на брифінгу повідомив керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий, передає hromadske.

За словами Лугового, поліція перевіряє цю інформацію, однак на сьогодні не має доказів, що інцидент пов’язаний з наркотиками або що дівчинці пропонували вживати наркотики. Якщо ці дані підтвердяться, правоохоронці обіцяють вжити відповідних заходів.

Напередодні у соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві. На кадрах видно, як хлопці і дівчата по черзі завдають удари постраждалій, яка закриває обличчя руками та просить, щоб її не били.


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