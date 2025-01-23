Суспільство

У Києві неповнолітні побили школярку: поліція встановлює учасників
23 Січня 2025 20:34
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Фрагмент бійки неповнолітніх у Києві / Скриншот із відео
Фрагмент бійки неповнолітніх у Києві / Скриншот із відео

У Оболонському району Києва неповнолітні побили школярку – дівчині завдавали ударів по обличчю. Відповідне відео поширили столичні Telegram-канали, поліція проводить перевірку.

Про це повідомили в пресслужбі поліція Києва.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників.


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