У Києві неповнолітні побили школярку: поліція встановлює учасників

У Оболонському району Києва неповнолітні побили школярку – дівчині завдавали ударів по обличчю. Відповідне відео поширили столичні Telegram-канали, поліція проводить перевірку.

Про це повідомили в пресслужбі поліція Києва.

“Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було опубліковано відео як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників.