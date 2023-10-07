Політика

“Повінь Аль-Акса”: загинуло не менше 22 ізраїльтянин

7 Жовтня 2023 12:56
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ізраїль

Внаслідок атак ХАМАС на територію Ізраїлю загинули щонайменше 22 ізраїльтянини. Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), десятки винищувачів ВПС атакували об’єкти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Багато сил ЦАХАЛу, включаючи спеціальні підрозділи, були перекинуті в район навколо Гази. Вони ведуть бойові дії у низці різних місць, щоб захистити жителів півдня.

Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі: «У цей час війська прибувають на південь та прилеглі поселення, оперативні командири прибувають для управління бойовими діями у всіх центрах. У той же час ми розпочали широку мобілізацію резерву для всіх з’єднань у ЦАХАЛ».

Як вказує The New York Times, масштабний напад бойовиків на Ізраїль, який ХАМАС назвав “Повінь Аль-Акса”, розгортається після кількох тижнів відчаю палестинців у зв’язку з потеплінням відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка традиційно захищала Палестину.

Тим часом, Україна “рішуче засуджує терористичні атаки, що продовжуються проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення Єрусалима і Тель-Авіва”, повідомляється в сервісі мікроблогів “X” МЗС України. “Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю у його праві на захист себе та свого народу”, – наголошується в заяві.


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