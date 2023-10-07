“Повінь Аль-Акса”: загинуло не менше 22 ізраїльтянин

Внаслідок атак ХАМАС на територію Ізраїлю загинули щонайменше 22 ізраїльтянини. Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), десятки винищувачів ВПС атакували об’єкти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Багато сил ЦАХАЛу, включаючи спеціальні підрозділи, були перекинуті в район навколо Гази. Вони ведуть бойові дії у низці різних місць, щоб захистити жителів півдня.

Представник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі: «У цей час війська прибувають на південь та прилеглі поселення, оперативні командири прибувають для управління бойовими діями у всіх центрах. У той же час ми розпочали широку мобілізацію резерву для всіх з’єднань у ЦАХАЛ».

Як вказує The New York Times, масштабний напад бойовиків на Ізраїль, який ХАМАС назвав “Повінь Аль-Акса”, розгортається після кількох тижнів відчаю палестинців у зв’язку з потеплінням відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка традиційно захищала Палестину.

Тим часом, Україна “рішуче засуджує терористичні атаки, що продовжуються проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення Єрусалима і Тель-Авіва”, повідомляється в сервісі мікроблогів “X” МЗС України. “Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю у його праві на захист себе та свого народу”, – наголошується в заяві.