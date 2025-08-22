        Економіка

        Постачання російської нафти через нафтопровід “Дружба” знову зупинено

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 09:37
        Нафтопровід "Дружба" / Фото: hvg.hu
        Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про чергову зупинку постачання нафти трубопроводом “Дружба” після удару дронів по об’єкту в Росії.

        “Вночі нафтопровід “Дружба” зазнав нової атаки — вже втретє за короткий час. Постачання сирої нафти до Угорщини знову припинено. Це черговий удар по енергетичній безпеці нашої країни, ще одна спроба втягнути нас у війну”, — написав Сіярто.

        Він наголосив, що Будапешт і надалі “всіма силами підтримуватиме зусилля заради миру” та відстоюватиме національні інтереси.

        Нагадаємо, командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді 21 серпня повідомив про повторну атаку на нафтопровід “Дружба”, зокрема на станцію “Унеча” у Брянській області РФ.


