Постачання російської нафти через нафтопровід “Дружба” знову зупинено

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про чергову зупинку постачання нафти трубопроводом “Дружба” після удару дронів по об’єкту в Росії.
“Вночі нафтопровід “Дружба” зазнав нової атаки — вже втретє за короткий час. Постачання сирої нафти до Угорщини знову припинено. Це черговий удар по енергетичній безпеці нашої країни, ще одна спроба втягнути нас у війну”, — написав Сіярто.
Він наголосив, що Будапешт і надалі “всіма силами підтримуватиме зусилля заради миру” та відстоюватиме національні інтереси.
Нагадаємо, командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді 21 серпня повідомив про повторну атаку на нафтопровід “Дружба”, зокрема на станцію “Унеча” у Брянській області РФ.