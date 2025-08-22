Постачання російської нафти через нафтопровід “Дружба” знову зупинено

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про чергову зупинку постачання нафти трубопроводом “Дружба” після удару дронів по об’єкту в Росії.

“Вночі нафтопровід “Дружба” зазнав нової атаки — вже втретє за короткий час. Постачання сирої нафти до Угорщини знову припинено. Це черговий удар по енергетичній безпеці нашої країни, ще одна спроба втягнути нас у війну”, — написав Сіярто.

Він наголосив, що Будапешт і надалі “всіма силами підтримуватиме зусилля заради миру” та відстоюватиме національні інтереси.

Last night the Druzhba pipeline was attacked again for the 3rd time in a short period, cutting off oil deliveries to Hungary. This is a clear attack on our energy security & another attempt to drag us into the war. It will not succeed! We stand for peace & our national interests. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025

Нагадаємо, командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді 21 серпня повідомив про повторну атаку на нафтопровід “Дружба”, зокрема на станцію “Унеча” у Брянській області РФ.