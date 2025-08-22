Сили безпілотних систем вдарили по станції нафтопроводу “Дружба”

Ввечері, 21 серпня, ударні дрони 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію “Дружба” в місті Унеча Брянської області Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Реклама

Реклама

“На останок доби 21.08.25. НПС “УНЕЧО” – пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин. Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем”, – написав “Мадяр”.

Також Бровді написав угорською мовою “Ruszkik haza!” (“Росіяни йдіть додому!”).

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції “Нікольське” у Тамбовській області РФ. Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про тимчасове призупинення прокачування російської нафти трубопроводом “Дружба”.

Вже 20 серпня Сійярто повідомив, що транзит російської нафти трубопроводом “Дружба” до Угорщини відновлено.