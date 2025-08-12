Посадовця Міноборони підозрюють у вимаганні $1,3 млн хабаря

Посадовцю Міністерства оборони України повідомили про підозру у вимаганні 1,3 млн доларів хабаря за сприяння у перемозі в конкурсі на будівництво житла для військових у Києві.

Про це повідомили НАБУ та САП.

Слідство встановило, що виконувач обов’язків керівника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони, який також має свідоцтво адвоката, запропонував одному зі столичних забудовників забезпечити перемогу в тендері на зведення будинку для військових у Святошинському районі.

Гроші планували передавати трьома траншами через банківські комірки: 100 тис. доларів після початку конкурсу, 400 тис. — після підписання договору, та 800 тис. — після завершення першої черги будівництва. Згодом забудовник наполіг на зменшенні суми до 1 млн доларів та погодився передати перший транш одразу.

На початку червня пособників службовця Міноборони викрили одразу після одержання ними частини коштів.

Чиновнику повідомили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.