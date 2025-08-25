Польща не зможе оплачувати Starlink для України через вето Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про допомогу громадянам України. Це рішення, за словами міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, може поставити під загрозу надання Україні супутникового інтернету Starlink.

Як повідомляє PAP, поправка передбачала продовження дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року, а також уточнювала умови отримання допомоги за програмою 800+.

Реклама

Реклама

Навроцький відмовився підписати поправку, аргументуючи це тим, що право на виплати 800+ повинні мати лише ті українці, які працюють у Польщі.

Віцепрем’єр та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський різко розкритикував рішення президента, заявивши, що воно “відключає інтернет” для України.

“Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що перебуває у стані війни. Це також означає припинення підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці. Я не можу уявити кращого подарунка для Путіна, ніж відключення інтернету в Україні, до якого призвело це вето”, — заявив він.

Раніше Мінцифри Польщі повідомляло, що з 2022 по 2024 рік на фінансування терміналів та підписки Starlink для України виділили близько 323 млн злотих. У 2025 році витрати можуть перевищити 77 млн злотих. Кошти беруть із Фонду допомоги, створеного на підставі закону про підтримку громадян України. Згідно з чинною редакцією закону, фінансування зв’язку через Starlink діє до 30 вересня 2025 року.