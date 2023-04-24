У посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого очільника щодо пострадянських країн

Висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік являються особисто думкою. Китай не підтримує її.

Про це сказано у заяві посольства, опублікованій у понеділок, 24 квітня.

Як сказано у заяві, посольство Китаю у Франції дистанціюється від висловлювань Лу Шає.

“Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираження особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася”, – пише посольство.

Там також нагадали, що після розпаду Радянського Союзу Китай був одним з перших, хто почав налагоджувати зв’язки з країнами.

Посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був “російський спочатку”.

Висловлювання китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні. Після розголосу у Китаї видалили скандальне інтерв’ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.