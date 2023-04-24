Пекіну довелося виправдовуватися за інтерв’ю китайського посла у Парижі

МЗС Китаю відреагувало на дипломатичний скандал, у центрі якого опинився посол КНР у Парижі Лу Шай, який публічно засумнівався у суверенітеті пострадянських країн.

Згідно з заявою відомства, Китай поважає суверенний статус усіх країн, що входили до СРСР, а позиція Пекіна щодо Криму не зазнала жодних змін. Офіційно Китай не визнавав анексований півострів частиною Росії.

У п’ятницю, виступаючи в ефірі французького телеканалу TF1, Лу заявив, зокрема, що колишні республіки Радянського Союзу взагалі “не мають дійсного статусу в міжнародному праві, оскільки немає міжнародної угоди, яка б закріплювала їх статус як суверенних країн”.

Про приналежність Криму Україні Лу Шай сказав: “Це залежить від того, як ви дивитеся на це питання. Є історія. Крим із самого початку належав Росії. Це Хрущов подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу”.

Китайський дипломат також закликав припинити “суперечки” з питання пострадянських кордонів.

Через добу, у суботу ввечері, на заяву посла відреагувало французьке МЗС. У дипломатичному відомстві зазначили, що “з тривогою дізналися про заяву” китайського посла і попросили офіційний Пекін прокоментувати його висловлювання, уточнивши “чи відображають [ці слова] офіційну позицію”.

“Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році міжнародне суспільство визнало Україну як нову державу у складі ООН – у межах, що включають Крим”, – нагадав французьке МЗС, окремо підкресливши, що анексія Криму Росією в 2014 році “відповідно до норм міжнародного права є незаконною”.

У понеділок майже 80 депутатів Європарламенту підписали відкритого листа на ім’я глави МЗС Франції Катрін Колонна з вимогою визнати Лу Шая персоною нон грата, оскільки його коментарі “виходять за рамки прийнятного дипломатичного дискурсу”.

Bloomberg зазначав, що посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю з послом у своєму акаунті WeChat. На офіційному сайті посольства інтерв’ю не було опубліковано.