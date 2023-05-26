Політика

Нідерланди нададуть Україні F-16 після навчання пілотів, – Bloomberg

26 Травня 2023 14:38
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Нідерланди, літаки

Нідерланди можуть відправити винищувачі F-16  Україні після того, як пілоти пройдуть навчання.

Про це у коментарі Bloomberg розповіли два співрозмовники, які знайомі з цим питанням, повідомляє “Європейська правда“.

За словами джерел агентства, уряд Нідерландів протягом останніх тижнів вів переговори з офіційними особами США, щоб змусити адміністрацію президента Джо Байдена дати “зелене світло” на поставку літаків Україні.

Зазначається, що в Нідерландах вже вивчають і обговорюють зі своїми союзниками можливі плани навчання українських пілотів.

Незважаючи на готовність голландського уряду допомогти посилити українську протиповітряну оборону “якнайшвидше”, підготовка пілотів і планування з розгортання винищувачів та логістики може зайняти багато місяців.

Наразі на озброєнні Нідерландів є 42 винищувачі F-16, з яких 24 зараз використовуються армією країни і не можуть бути передані Україні до середини 2024 року. Ще 12 із 18 літаків мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснення причин.

Україна може отримати деякі з літаків, які планували продати, або деякі з 24 літаків з озброєння армії Нідерландів наступного року, залежно від графіка підготовки.

Нідерланди підтримують льотну придатність усіх своїх винищувачів F-16 завдяки регулярному технічному обслуговуванню.

Речниця Міноборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.


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