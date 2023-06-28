Політика

Не тільки ППО: Литва передасть Україні БТР M113 та боєприпаси

28 Червня 2023 11:14
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зброя, Литва

Литва передасть Україні бронетранспортери M113 та боєприпаси. Про це розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Запланований литовський пакет військової допомоги Україні включатиме 10 бронетранспортерів M113. Таким чином загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, сягне 72 одиниць.

Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн будуть передані найближчим часом.

Також найближчим часом будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Він також уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько 9,8 мільйона євро.

Найближчим часом установки будуть повністю підготовлені для інтеграції в українські підрозділи, доповнюючи і розширюючи операційні можливості переданих Норвегією і США систем NASAMS.


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