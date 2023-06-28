Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS

Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

“Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором”, – написав Науседа у своєму Twitter.

Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.