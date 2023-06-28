Політика

Литва придбала для України дві системи ЗРК NASAMS

28 Червня 2023 09:04
84
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допомога, Литва

Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

“Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою для української боротьби з агресором”, – написав Науседа у своєму Twitter.

Президент Литви очікує, що саміт НАТО у Вільнюсі в липні ухвалить більше колективних рішень щодо підтримки України.


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