Над вступом України до НАТО варто працювати вже зараз — Сунак

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що його країна працює над тим, щоб українська армія відповідала стандартам НАТО.

Про це він заявив на зустрічі з українськими журналістами.

Сунак переконаний, що Україна приєднається до НАТО.

«В ідеалі, щоб стати членом НАТО, має бути більше спорядження, що відповідає стандартам. А також сумісність усіх сил різних країн та те, як вони використовують це обладнання», — зазначив прем’єр Великої Британії.

Глава британського уряду додав, що Сполучене Королівство вже тренує українських пілотів за стандартами НАТО.