Після саміту на Алясці Трамп поінформував Зеленського та європейських лідерів

Президент США Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів про свою зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на військовій базі в Алясці. Про це повідомило агентство dpa з посиланням на джерела в уряді Німеччини, передає Bild.

Переговори тривали кілька годин і завершилися без конкретних результатів щодо можливого перемир’я у війні проти України. Трамп заявив, що сторони досягли «домовленостей з важливих пунктів», але не розкрив деталей. Путін у свою чергу сказав, що ці домовленості можуть стати «відправною точкою для вирішення конфлікту».

«Я зателефоную до НАТО, найближчим часом проведу розмови з тими, кого вважаю за потрібне, і, звичайно, з президентом Зеленським, щоб розповісти їм про сьогоднішню зустріч», – зазначив Трамп. «Зрештою, рішення лежить на їхньому боці».

Відповідаючи на запитання про результати, Трамп сказав: «Немає угоди, поки немає угоди». Водночас він назвав саміт «надзвичайно продуктивним» і підкреслив, що більшість питань узгоджені, залишилися відкритими лише кілька, серед яких «одне особливо важливе».