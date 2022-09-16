Політика

Підрозділи окупантів тікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР

16 Вересня 2022 12:59
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Підрозділи зс рф, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Зокрема, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ зс рф, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

“Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах”, – йдеться у повідомленні.

Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили «на вільні хліба». Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому.


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