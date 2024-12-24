Кримінал

Під час втечі з Херсона росіяни викрали 48 дітей – Зеленський
24 Грудня 2024 14:09
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Associated Press

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення додому викрадених Росією українських дітей. У своїх соцмережах він опублікував відео з Херсонського будинку дитини, де до російської окупації перебували 53 маленькі вихованці.

Глава держави зазначив, що два роки тому, відступаючи з Херсона, росіяни викрали 48 дітей, жодній із яких не виповнилося трьох років. Більшість із них примусово перевезли на окуповану територію Криму, а решту депортували до Росії.

“Українські діти — це не іграшки, хоча здається, що для російських багатіїв і чиновників це саме так”, — підкреслив Зеленський.

Як повідомляли, Олександр Якущенко, якого вивезли в Росію з дитячого будинку в Херсонській області, наклав на себе руки в станиці Ахтанізовській Краснодарського краю 10 січня 2024 року.


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