Під час втечі з Херсона росіяни викрали 48 дітей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення додому викрадених Росією українських дітей. У своїх соцмережах він опублікував відео з Херсонського будинку дитини, де до російської окупації перебували 53 маленькі вихованці.

Глава держави зазначив, що два роки тому, відступаючи з Херсона, росіяни викрали 48 дітей, жодній із яких не виповнилося трьох років. Більшість із них примусово перевезли на окуповану територію Криму, а решту депортували до Росії.

“Українські діти — це не іграшки, хоча здається, що для російських багатіїв і чиновників це саме так”, — підкреслив Зеленський.

Two years ago, as the Russians retreated, they kidnapped 48 children. None of them were even three years old. Most of these children were forcibly relocated deeper into occupied territory — to Crimea — while others were deported to Russia.



