Викрадений український підліток вчинив самогубство у прийомній родині РФ

18-річний Олександр Якущенко, який був вивезений до Росії з дитбудинку на Херсонщині, наклав на себе руки в прийомній сім’ї в Краснодарському краї РФ.

Про це йдеться в розслідуванні видання “Важные истории”.

Олександр і його молодша сестра Христина жили у селі Токарівка на Херсонщині до того, як їх забрали з родини через проблеми з алкоголізмом батьків. Під час окупації частини Херсонщини керівниця дитбудинку, Лідія Шарварли, почала співпрацювати з російськими військовими. Після звільнення території вона поїхала до Росії, забравши з собою дітей.

Прибувши до Росії, Шарварли відмовилася від своїх підопічних, і один з колишніх вихованців, Сергій Манченко, розповів, що отримав від неї лише 6 тисяч рублів після досягнення повноліття, після чого більше не мав з нею зв’язку.

Олександр Якущенко жив у родині в станиці Ахтанізовській Краснодарського краю, де його тіло було знайдено після самогубства. Хлопець повісився на відстані кількох кілометрів від дому, і, за свідченнями, не залишив передсмертної записки. Телефон, знайдений поруч з ним, був розібраний і з нього були стерті всі дані.

Рідна мати Олександра розповіла, що син обіцяв приїхати до неї в Україну перед Новим роком, але у лютому вона дізналася про його смерть. І діти, які жили з Олександром на Херсонщині, підтвердили, що він хотів повернутися в Україну, але його нові російські опікуни забрали у нього паспорт.