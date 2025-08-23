Український стрибун у висоту Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги. Це стало можливим завдяки перемозі на етапі в Брюсселі, де він уперше у кар’єрі здобув золото, показавши результат 2.25 м, пише Суспільне Спорт.

Успіх у бельгійській столиці приніс спортсмену вісім очок у загальному заліку та дозволив піднятися на четверту позицію. До фіналу в Цюриху проходили шість найкращих стрибунів. Очолив рейтинг олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр із Нової Зеландії, на рахунку якого 34 очки.

Топ-6 стрибунів у висоту сезону Діамантової ліги:

Геміш Керр (Нова Зеландія) — 34 Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 28 Джувон Гаррісон (США) — 23 Олег Дорощук (Україна) — 21 Шелбі Мак’юен (США) — 18 Ву Санхьок (Республіка Корея) — 16

Для Дорощука це вже другий фінал Діамантової ліги. Торік він став віцечемпіоном турніру з результатом 2.31 м.

Загалом у вирішальних змаганнях сезону Україна буде представлена трьома атлетами — крім Дорощука, у фінал відібралися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у Цюриху 28 серпня.