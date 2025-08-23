Український стрибун у висоту Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги. Це стало можливим завдяки перемозі на етапі в Брюсселі, де він уперше у кар’єрі здобув золото, показавши результат 2.25 м, пише Суспільне Спорт.
Успіх у бельгійській столиці приніс спортсмену вісім очок у загальному заліку та дозволив піднятися на четверту позицію. До фіналу в Цюриху проходили шість найкращих стрибунів. Очолив рейтинг олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр із Нової Зеландії, на рахунку якого 34 очки.
Топ-6 стрибунів у висоту сезону Діамантової ліги:
- Геміш Керр (Нова Зеландія) — 34
- Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 28
- Джувон Гаррісон (США) — 23
- Олег Дорощук (Україна) — 21
- Шелбі Мак’юен (США) — 18
- Ву Санхьок (Республіка Корея) — 16
Для Дорощука це вже другий фінал Діамантової ліги. Торік він став віцечемпіоном турніру з результатом 2.31 м.
Загалом у вирішальних змаганнях сезону Україна буде представлена трьома атлетами — крім Дорощука, у фінал відібралися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у Цюриху 28 серпня.