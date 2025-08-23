        Спорт

        Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги

        Віктор Алєксєєв
        23 Серпня 2025 14:01
        Олег Дорощук / Фото з Facebook НОК України та олімпійська команда
        Український стрибун у висоту Олег Дорощук пробився до фіналу сезону Діамантової ліги. Це стало можливим завдяки перемозі на етапі в Брюсселі, де він уперше у кар’єрі здобув золото, показавши результат 2.25 м, пише Суспільне Спорт.

        Успіх у бельгійській столиці приніс спортсмену вісім очок у загальному заліку та дозволив піднятися на четверту позицію. До фіналу в Цюриху проходили шість найкращих стрибунів. Очолив рейтинг олімпійський чемпіон Парижа Геміш Керр із Нової Зеландії, на рахунку якого 34 очки.

        Топ-6 стрибунів у висоту сезону Діамантової ліги:

        1. Геміш Керр (Нова Зеландія) — 34
        2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 28
        3. Джувон Гаррісон (США) — 23
        4. Олег Дорощук (Україна) — 21
        5. Шелбі Мак’юен (США) — 18
        6. Ву Санхьок (Республіка Корея) — 16

        Для Дорощука це вже другий фінал Діамантової ліги. Торік він став віцечемпіоном турніру з результатом 2.31 м.

        Загалом у вирішальних змаганнях сезону Україна буде представлена трьома атлетами — крім Дорощука, у фінал відібралися стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

        Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у Цюриху 28 серпня.


