Нові санкції проти Росії та фінансова допомога Україні — Зеленський підсумував результати зустрічі з лідерами Європи в Лондоні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі в Лондоні лідери «Коаліції охочих» узгодили нові кроки для посилення тиску на Росію та підтримки України.

Головним рішенням стало розширення санкцій проти російської нафтової галузі — компаній, терміналів, танкерного флоту та всієї енергетичної інфраструктури. Зеленський відзначив, що союзники підтримали підхід США, які запровадили санкції проти двох великих нафтових компаній РФ.

Президент також заявив про політичну готовність Європи спрямувати заморожені російські активи на фінансування допомоги Україні. Реалізацію механізму планують до кінця року, що забезпечить стабільну підтримку у 2026-му.

Реклама

Реклама

Серед нових домовленостей — пакети військової допомоги, зокрема далекобійна зброя, посилення ППО, рішення Італії підтримати українську енергетику та Норвегії — профінансувати закупівлю газу.

Окремо Зеленський підтвердив підписання першого документа зі Швецією щодо бойових літаків Gripen. Україна розраховує отримати до 150 машин, що стане, за його словами, «історичним кроком» у зміцненні оборони.