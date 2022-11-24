Небензя звинуватив у загибелі мирних жителів українську ППО

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія завдає ударів по українських об’єктах інфраструктури у відповідь на постачання країнами Заходу зброї Україні.

«Ми завдаємо ударів по інфраструктурним об’єктам в Україні у відповідь на накачування цієї країни західною зброєю та безрозсудні заклики Києва здобути військову перемогу над Росією», — заявив Небензя на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному з ініціативи України через нові масовані обстріли інфраструктури.

За словами Небензі, російські війська продовжать завдавати ударів, доки Київ не займе «реалістичну позицію» і не повернеться за стіл переговорів. При цьому постпред не уточнив, як удари по цивільній інфраструктурі позначаються на боєздатності ЗСУ.

Небензя під час свого виступу також поклав на українських військових відповідальність за жертви серед мирних жителів України, заявивши, що «уламки ракет або ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об’єкти, в які Росія не цілилася».

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки з відеозв’язку, у свою чергу попросив ООН відправити в Україну місію експертів для вивчення стану критично важливої ​​інфраструктури.