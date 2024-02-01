Начальника Департаменту захисту нацдержавності звільнено

Президент України звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка, у спецслужбі заявили, що триватиме “посилення та оптимізація” цього відділу, щоб у тому числі гарантувати безперешкодну роботу та безпеку журналістам.

Про це повідомляє указ на сайті Офісу президента, коментар пресслужби СБУ

“Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України”.

“СБУ в умовах повномасштабної війни постійно змінюється, оптимізуючись як ефективний та бойовий контррозвідувальний орган, що здатний захищати державу від усього спектру можливих викликів.



Ми усвідомлюємо, що захищаємо демократичну Україну, в якій зміцнення національної державності є одним із ключових пріоритетів, реалізація якого має забезпечувати у тому числі безперешкодну роботу ЗМІ та гарантувати їм достатній рівень безпеки.



Саме з цією метою буде посилений ДЗНД та оптимізовані підходи до його роботи”.

У СБУ додали, що кандидатура нового очільника цього департаменту буде найближчим часом подана на розгляд главі держави.