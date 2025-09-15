НАБУ та САП закрили справу проти української компанії Archer, яку підозрювали у розтраті 1,5 млн гривень

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно української компанії Archer, яка виробляє тепловізійні прилади, приціли, дальноміри та аксесуари.

Слідство не знайшло достатніх доказів кримінального правопорушення з боку посадовців Міністерства оборони та представників компанії, повідомили у НАБУ.

“Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення”, – йдеться у повідомленні.

У НАБУ наголосили, що початкові підозри не завжди підтверджуються, але подібні випадки сприяють вдосконаленню внутрішніх процедур.

Справа Archer стала публічною восени 2023 року. Тоді компанія повідомила про обшуки, через які, за словами керівництва, тимчасово призупинила ремонт і обслуговування приладів. Раніше повідомлялося, що Archer отримала передоплату за контракти на суму майже 1,5 млрд гривень, але нібито затримала постачання. У компанії цю інформацію спростували, заявивши, що жодного прострочення не було.