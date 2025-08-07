У селі Немішаєве на Київщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху, повідомляє поліція області.
Як розповіли правоохоронці, 42-річна місцева мешканка підібрала пса на вулиці та залишила собі. Коли ж з’явився справжній власник і попросив повернути тварину, жінка відмовилася відчинити двері, а згодом викинула собаку з вікна.
На щастя, тварина не постраждала.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.
Досудове розслідування триває.