        На Київщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 09:35
        У селі Немішаєве на Київщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху, повідомляє поліція області.

        Як розповіли правоохоронці, 42-річна місцева мешканка підібрала пса на вулиці та залишила собі. Коли ж з’явився справжній власник і попросив повернути тварину, жінка відмовилася відчинити двері, а згодом викинула собаку з вікна.

        На щастя, тварина не постраждала.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

        Досудове розслідування триває.


