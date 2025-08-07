Зеленський: Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск спрацьовує

Як розповіли правоохоронці, 42-річна місцева мешканка підібрала пса на вулиці та залишила собі. Коли ж з’явився справжній власник і попросив повернути тварину, жінка відмовилася відчинити двері, а згодом викинула собаку з вікна.

У селі Немішаєве на Київщині жінка викинула собаку з вікна четвертого поверху, повідомляє поліція області .