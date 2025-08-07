        Суспільство

        На Київщині під час відпочинку на воді загинув підліток, двоє людей постраждали

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 16:25
        Рятувальники на місці загибелі 18-річного юнака на Київщині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці загибелі 18-річного юнака на Київщині / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 7 серпня, у Вишгородському районі Київщини один підліток загинув, ще двоє людей постраждали під час відпочинку біля води. Інцидент стався в обвідному каналі поблизу села Лебедівка.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        Повідомлення про те, що тонуть троє людей, надійшло до оперативно-диспетчерської служби. На місце події прибули рятувальники. Двоє постраждалих — чоловіки 1983 та 2006 років народження — у важкому стані вже перебували на березі. Доля третього хлопця залишалася невідомою.

        До пошукових робіт залучили водолазів, які за кілька десятків метрів від місця події виявили тіло 18-річного юнака без ознак життя.

        За словами очевидців, хлопці стрибали у воду, нехтуючи правилами безпеки. Коли почали тонути, на допомогу кинувся чоловік, який відпочивав поруч, однак через сильну течію ледь не загинув і сам.

        Пошук загиблого юнака на Київщині / Фото: ДСНС

