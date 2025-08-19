На Київщині адвокатка обіцяла військовозобов’язаному “витягти” його з ТЦК за 1200 доларів

У Київській області викрили адвокатку, яка вимагала гроші за вплив на працівників територіального центру комплектування. Жінку затримали після отримання 1200 доларів — за цю суму вона обіцяла витягти чоловіка з ТЦК.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Встановлено, що підозрювана вимагала кошти за вплив на службових осіб ТЦК та СП щодо надання можливості призовнику вийти з приміщення адмінбудівлі установи. Свої “послуги” жінка оцінила у 1200 доларів.

Адвокатку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання неправомірної вигоди.

Затриманій повідомили про підозру за фактом зловживання впливом — ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Адвокатці загрожує до восьми років позбавлення волі.