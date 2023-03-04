Суспільство

На Херсонщні росіяни скинули з дрона гранату: поранені четверо поліцейських

4 Березня 2023 15:16
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херсон, обстріл

У передмісті Херсона, у селищі Антонівка, дістали поранення четверо поліцейських, які їхали на виклик – російські агресори з дрона скинули на них гранату.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

“Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у селищі Антонівка”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували, у всіх осколкові поранення та контузія.

Підкреслюється, що російські війська не припиняють завдавати ударів з РСЗВ, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів. Ворог поцілив по житлових кварталах та лініях електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу села Томарине загинув 33-річний тракторист.

В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У селы Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.


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