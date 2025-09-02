На Харківщині скажена лисиця напала на домашнього собаку

У Печенігах Харківської області зареєстрували випадок сказу у дикої тварини. Лисиця забігла на подвір’я місцевих жителів та побилася з собакою. Господар пса, аби захистити свого улюбленця, вбив лисицю.

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, лабораторний аналіз від 27 серпня підтвердив наявність сказу. Після інциденту всіх домашніх тварин на подвір’ї вакцинували.

Карантинні обмеження ввели на вулиці Поштовій у Печенігах та території прилеглих польових та лісових угідь.

Від початку 2025 року в Чугуївському районі зареєстровано чотири неблагополучних пункти щодо сказу тварин, у двох з них знято карантинні обмеження, повідомили про ситуацію на 1 вересня у Держпродспоживслужбі.

“Також в одному населеному пункті продовжено карантинні обмеження у зв’язку з реєстрацією випадку сказу собаки”, — зазначено у повідомленні.