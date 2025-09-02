        Суспільство

        На Харківщині скажена лисиця напала на домашнього собаку

        Федір Олексієв
        2 Вересня 2025 09:51
        читать на русском →
        Лисиця / Фото: Pixabay
        Лисиця / Фото: Pixabay

        У Печенігах Харківської області зареєстрували випадок сказу у дикої тварини. Лисиця забігла на подвір’я місцевих жителів та побилася з собакою. Господар пса, аби захистити свого улюбленця, вбив лисицю.

        Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, лабораторний аналіз від 27 серпня підтвердив наявність сказу. Після інциденту всіх домашніх тварин на подвір’ї вакцинували.

        Реклама
        Реклама

        Карантинні обмеження ввели на вулиці Поштовій у Печенігах та території прилеглих польових та лісових угідь.

        Від початку 2025 року в Чугуївському районі зареєстровано чотири неблагополучних пункти щодо сказу тварин, у двох з них знято карантинні обмеження, повідомили про ситуацію на 1 вересня у Держпродспоживслужбі.

        “Також в одному населеному пункті продовжено карантинні обмеження у зв’язку з реєстрацією випадку сказу собаки”, — зазначено у повідомленні.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини