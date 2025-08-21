        Суспільство

        На Харківщині рибалки вбили агресивну лисицю: у тварини підтвердили сказ

        Галина Шподарева
        21 Серпня 2025 18:05
        читать на русском →
        Лисиця в лісі / Фото: Depositphotos
        Лисиця в лісі / Фото: Depositphotos

        У Харківській області на березі ставка біля Чугуєва рибалки зіткнулися з агресивною лисицею. Тварина намагалася напасти та покусати людей. Один із рибалок, захищаючи товариша, відбивався палицею та врешті вбив лисицю.

        Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

        Реклама
        Реклама

        Тіло тварини передали на дослідження до Харківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. Експерти підтвердили діагноз — сказ. Нині проводяться протиепідемічні заходи: встановлюють коло осіб, які могли зазнати ризику зараження, та організовують їхнє антирабічне лікування.

        За останній тиждень у Харківській області зафіксовано ще три випадки сказу тварин у Валківській та Богодухівській громадах Богодухівського району, а також у Берестинській громаді. П’ятеро людей уже проходять курс лікування від сказу.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини