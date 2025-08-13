На Харківщині депутату однієї з селищних рад “забув” вказати у декларації землю та нерухомість на 7,5 мільйона гривень

На Харківщині депутату однієї з селищних рад повідомили про підозру через недекларування майна за 2024 рік. За даними слідства, він не вказав у декларації понад 30 земельних ділянок та частку у будівлі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

“Депутат селищної ради у Харківській області, звітуючи за 2024 рік, “забув” вказати понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі”, — йдеться в повідомленні.

Вартість незадекларованого майна перевищує 7,5 млн грн.

Йому повідомили про підозру у поданні завідомо неправдивих відомостей у деклараціях.