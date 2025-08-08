На фронті загинула медикиня Марина Гриценко

На фронті загинула головна зберігачка Чернігівського художнього музею, бойова медикиня Марина Гриценко

Під час виконання бойового завдання 7 серпня загинула 39-річна Марина Гриценко (позивний “Мері”) — головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею та бойова медикиня 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідомляє чернігівське відділення національної скаутської організації України “Пласт”.

З лютого 2023 року Марина стала стрільцем санітаром у 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину. У січні 2025 року за заслуги перед Україною отримала із рук Президента України орден “За мужність” ІІІ ступеня, як медик 1-го штурмового батальйону бригади. За те, що “довела свою відданість і хоробрість, рятуючи побратимів на передовій”.

Вранці 7 серпня 2025 року разом із двома побратимами Марина Гриценко (позивний “Мері”) загинула під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрона на фронті.

У загиблої залишились 15-річна донька та батьки.