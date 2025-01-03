На Донеччині судитимуть членів організованої злочинної групи, яку очолив податківець

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи, якою керував начальник одного з відділів Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Встановлено, що у вересні 2023 року податківець створив стійку організовану злочинну групу, керівництво якою він взяв на себе. Здійснював планування злочинів, надавав учасникам ОЗГ інформацію про об’єкти посягань, забезпечував фінансування учасників групи та розподіл між ними доходів від злочинної діяльності та брав безпосередню участь у скоєнні злочинів.

За даними слідства, члени групи, до складу якої також входили два підприємці міста Слов’янська, щомісячно збирали у якості неправомірної вигоди грошові кошти з представників суб’єктів господарювання в обмін на дозвіл безперешкодного розповсюдження та реалізацію спиртних напоїв військовослужбовцям у населених пунктах Донеччини, де продаж алкоголю заборонено у зв’язку із війною, що триває.

У квітні 2024 року обвинувачених затримали, їм обрали запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено у підозрюваних грошові кошти у сумі 255600 гривень, 79400 доларів та 90000 євро, які передані в управління АРМА.

“Обвинуваченим інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене організованою групою”, – йдеться в повідомленні.

Також слідством встановлено четверо фізичних осіб-підприємців, які користувались послугами членів організованої групи та систематично платили за можливість ведення незаконного бізнесу. Їм повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі.