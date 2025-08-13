        Суспільство

        На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 14 населених пунктів

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 15:32
        читать на русском →
        Евакуаційник та мама одягають бронежилет дівчинці з Костянтинівки Донецької області / Поліція Донеччини
        Евакуаційник та мама одягають бронежилет дівчинці з Костянтинівки Донецької області / Поліція Донеччини

        З 14 населених пунктів Донецької області примусово евакуюють усіх дітей разом із родинами.

        Таке рішення 13 серпня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

        Реклама
        Реклама

        Примусово дітей вивезуть з:

        • міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади;
        • селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

        “Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей”, — повідомив Філашкін.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини