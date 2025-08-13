На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 14 населених пунктів

З 14 населених пунктів Донецької області примусово евакуюють усіх дітей разом із родинами.
Таке рішення 13 серпня ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Примусово дітей вивезуть з:
- міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади;
- селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.
“Всього у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей”, — повідомив Філашкін.