        Суспільство

        Місто на Харківщині ризикує на тиждень залишитися без світла після нічного обстрілу

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 15:59
        Працівники Харківобленерго / Фото ілюстративне: Харківобленерго
        Працівники Харківобленерго / Фото ілюстративне: Харківобленерго

        Після російської атаки на Харківщину у ніч на 4 вересня у місті Лозова без світла залишилися 40 тисяч абонентів. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, відновлення електропостачання може зайняти щонайменше тиждень.

        Про це повідомили у Лозівській міській раді.

        На місці обстрілу вивчають масштаби руйнувань, визначають терміни відновлення роботи об’єкта і поступового підключення абонентів.

        “Наразі триває розбір завалів, аналізуємо обсяг руйнувань і терміни, необхідні для ліквідації наслідків. За попередніми підрахунками, відновлення електропостачання може зайняти щонайменше тиждень”, — заявили енергетики.

        У місті першочергово заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури — водопостачання, водовідведення та лікарні. Для побутових споживачів плануються віялові відключення.

        У трьох школах функціонують Пункти незламності, де можна зарядити телефони та інші пристрої. Також розгорнуто додатковий пункт ДСНС.


