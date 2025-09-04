Місто на Харківщині ризикує на тиждень залишитися без світла після нічного обстрілу

Після російської атаки на Харківщину у ніч на 4 вересня у місті Лозова без світла залишилися 40 тисяч абонентів. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, відновлення електропостачання може зайняти щонайменше тиждень.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Реклама

Реклама

На місці обстрілу вивчають масштаби руйнувань, визначають терміни відновлення роботи об’єкта і поступового підключення абонентів.

“Наразі триває розбір завалів, аналізуємо обсяг руйнувань і терміни, необхідні для ліквідації наслідків. За попередніми підрахунками, відновлення електропостачання може зайняти щонайменше тиждень”, — заявили енергетики.

У місті першочергово заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури — водопостачання, водовідведення та лікарні. Для побутових споживачів плануються віялові відключення.

У трьох школах функціонують Пункти незламності, де можна зарядити телефони та інші пристрої. Також розгорнуто додатковий пункт ДСНС.