Суспільство

Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 
24 Червня 2024 18:53
читать на русском →
мобілізація, освіта
Міністр освіти України Оксен Лісовий / Фото: Cуспільне

Цього року запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

“Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку”, — повідомив Лісовий.

Міністр також розповів, що до початку повномасштабного вторгнення на аспірантуру вступали 7-8 тисяч людей — як на бюджет, так і на контракт. А цьогоріч для складання ЄВІ (єдиний вступний іспит), всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа, зазначає Лісовий.

“Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше — національній безпеці.  Те, що система освіти стала такою “дірою” для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти й цінності, які плекаються в цій системі, мають значення”, — зазначив Лісовий.

Глава Міносвіти також закликав повідомляти правоохоронні органи про всі випадки фіктивного навчання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 20:14

Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 Червня 2024 20:48

У ВМС розповіли деталі атаки на російські бази підготовки операторів БпЛА у Єйську
24 Червня 2024 19:42

Кількість боїв на фронті сягнула вже 128, – Генштаб
24 Червня 2024 18:53

Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 
24 Червня 2024 18:24

Україна уразила понад 30 російських нафтопереробних заводів, терміналів і баз, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки