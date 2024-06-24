Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через “аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ” 

Цього року запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

“Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку”, — повідомив Лісовий.

Міністр також розповів, що до початку повномасштабного вторгнення на аспірантуру вступали 7-8 тисяч людей — як на бюджет, так і на контракт. А цьогоріч для складання ЄВІ (єдиний вступний іспит), всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа, зазначає Лісовий.

“Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше — національній безпеці. Те, що система освіти стала такою “дірою” для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти й цінності, які плекаються в цій системі, мають значення”, — зазначив Лісовий.

Глава Міносвіти також закликав повідомляти правоохоронні органи про всі випадки фіктивного навчання.