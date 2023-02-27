Медведєв знову пригрозив ядерним Апокаліпсисом

Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, який з початку вторгнення в Україну виступає з жорсткими та войовничими заявами на адресу Києва та країн Заходу, у статті, опублікованій в газеті “Известия”, знову пригрозив ядерним Апокаліпсисом – у разі, якщо Росія зазнає невдачі у нинішній війні.

При цьому більшість статті присвячена обґрунтуванню ідеї неминучості цієї війни, витоки якої Медведєв бачить у розпаді СРСР. “Адже те, що ми спостерігаємо зараз, траплялося не одного разу – у той момент, коли добігала кінця свого існування чергова світова імперія”, – пише колишній президент.

Звинувачуючи керівників СРСР у недалекоглядній політиці, а країни Заходу у ворожості та зверхнньому ставленні, Медведєв при цьому по суті визнає закономірність його розпаду, порівнюючи його з імперіями минулого, історія кожної з яких завершилася крахом. На його думку, що б не робили керівники пострадянської Росії, шлях все одно йшов до війни: “Історія невблаганна. Рим і Константинополь. Арабські халіфи і Чингісхан. Піднесення і безславна смерть Наполеона. На якій із цих сторінок не відкрий том світового літопису, знайдеш одне й те саме. Після розквіту імперії та її золотого віку – довгий шлях до одного і того ж фіналу: до розпаду і війни або війни і розпаду. Це світовий закон. Так і сталося з нами, із Союзом РСР, лише у відкладеному варіанті”. При цьому “найсильнішим каталізатором війни після загибелі імперії”, на думку Медведєва, виступають “країни навколо неї, що бажають подальшого поділу держави, що впала”. Провину за російське вторгнення в Україну у лютому минулого року він покладає на Захід.

Колишній президент, знову апелюючи до історії, пише, що “будь-яка імперія ховає під своїми уламками півсвіту, а то й більше”. При цьому Медведєв вважає, що з Росією “як із СРСР не вийде”, і, “якщо серйозно постане питання про існування самої Росії, його буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації”. На завершення статті Медведєв оптимістично робить висновок, що “Росія такого не допустить”, посилаючись при цьому на “авторитет її партнерів”, в які він записує все населення незахідних країн.

Чим відрізняється нинішня Росія від СРСР, чи вона є “імперією” і чому, якщо всі імперії розпадалися, не може розпастись і вона, Медведєв не пояснює.