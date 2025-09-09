        Політика

        Макрон призначив новим прем’єром Франції ексміністра оборони Себастьєна Лекорню

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 21:34
        читать на русском →
        Себастьєн Лекорню / Фото: REUTERS
        Себастьєн Лекорню / Фото: REUTERS

        Президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим прем’єр-міністром. Його попередник Франсуа Байру подав у відставку 9 вересня.

        Про це повідомляє Le Monde.

        Реклама
        Реклама

        За даними видання, Лекорню формуватиме склад уряду після консультацій з парламентськими партіями — цього вимагав особисто Макрон, аби забезпечити ухвалення державного бюджету на наступний рік.

        “Після цих обговорень новий прем’єр-міністр має запропонувати склад уряду президенту”, — зазначили у Єлисейському палаці.

        Себастьєн Лекорню став уже п’ятим прем’єр-міністром Франції від початку другого президентського терміну Макрона, який триває з 2022 року.

        У Франції прем’єр призначається указом президента без голосування парламенту. Водночас депутати можуть ініціювати вотум недовіри, що призведе до відставки глави уряду разом з усім кабінетом.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини