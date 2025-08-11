Китайські військові кораблі зіткнулися під час погоні за філіппінським судном (відео)

Корабель Берегової охорони Китаю зіткнувся з кораблем китайських ВМС під час переслідування патрульного судна Філіппін у спірній зоні Південнокитайського моря.

Про це повідомив речник Філіппінської берегової охорони Джей Тарріела.

Вранці 11 серпня філіппінська берегова охорона направила два патрульні кораблі – BRP Teresa Magbanua і BRP Suluan – та судно MV Pamamalakaya до району Бахо-де-Масінлок, де перебували близько 35 філіппінських риболовецьких суден.

За словами Тарріели, під час допомоги рибалкам китайська берегова охорона виконала “ризикований маневр”: по судну Suluan китайці застосували водомет, проте ураження вдалося уникнути.

Надалі сталося зіткнення між кораблем Берегової охорони Китаю та кораблем китайських ВМС.

Речник китайської берегової охорони Ган Юй підтвердив інцидент, не згадавши про зіткнення, заявивши, що берегова охорона Китаю вжила “законних заходів”.