Політика

Кремль не реагує на новий пакет зброї від США, в ISW пояснили чому

7 Січня 2023 13:19
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зброя, ISW

Російські офіційні особи та військові блогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад 3,75 мільярда доларів, що ще більше підкреслює, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію. 

Відсутність реакції на постачання такої зброї є досить дивною, враховуючи той факт, що нещодавно Кремль зобразив передачу Україні суто оборонних систем ППО Patriot як ескалацію, повідомляють аналітики ISW.

Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україна, ніж з будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями чи ймовірними побоюваннями Росії передбачуваних наступальних дій України проти самої Російської Федерації з використанням західних систем.

Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету.

У РФ, швидше за все, схопляться за майбутню військову допомогу Заходу, яка, на їхню думку, може підтримати ці інформаційні операції, а не як відображення будь-яких фактичних креміньських червоних ліній чи конкретних занепокоєнь щодо потенційної загрози, яку можуть становити західні системи зброї.


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