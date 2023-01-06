США оголосили про пакет допомоги Україні на 3 млрд доларів. Що до нього увійшло

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть “вбивцю танків” – бронемашини M2 Bradley.

Про це заявила в п’ятницю під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Колеги з Держдепартаменту пізніше в деталях розкажуть про цей пакет. Але, як очікується, до нього увійдуть бойові машини Bradley, які ми анонсували вчора, самохідні гаубиці, ракети класу “земля-повітря”, інша техніка та амуніція”, – зазначила вона.

Серед основного, включає в себе:

50 «Бредлі» з 500 протитанковими ракетами TOW і 250.000 боєприпасів калібру 25 мм;

100 БТРів M113;

55 MRAPs;

138 HUMVEEs;

18 155-мм самохідних гаубиць;

ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.

Також у списку велика кількість додаткової артилерії та боєприпасів.