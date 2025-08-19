Командира підрозділу ЗСУ затримали за вимагання хабаря від підлеглого

У Дніпропетровській області затримано командира роти батальйону резерву ЗСУ, який вимагав хабар від підлеглого військовослужбовця. За даними слідства, капітан отримав 8 400 гривень за приховування факту самовільного залишення служби.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

Реклама

Реклама

Встановлено, що капітан вимагав від підлеглого військовослужбовця 8400 гривень за неповідомлення командуванню про повторний факт самовільного залишення служби. Відомо, що військовослужбовець вже 28 днів перебував поза розташуванням частини без поважних причин.

Після отримання неправомірної вигоди підозрюваного затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Під час обшуку у затриманого вилучено: гроші, мобільний телефон, банківську картку, на яку було зараховано хабар, гранату РГН та автомобіль.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.