Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення

Кабінет міністрів України ухвалив рішення зберегти тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кіловат.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня”, – повідомив він.

Шмигаль додав, що раніше Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води до кінця літа.

“Також на цьому тижні державний Нафтогаз продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, становитиме 7 грн. 96 коп. за куб блакитного палива”, – нагадав прем’єр.