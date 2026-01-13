Трамп погрожує 25% тарифом країнам, які ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з 25% тарифом у торгівлі зі Сполученими Штатами. За його словами, рішення набуває чинності негайно на тлі масових антиурядових протестів в Ірані.

Про це пише Reuters.

Будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме 25% тариф на будь-яку торгівлю зі Сполученими Штатами. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, наголосивши, що рішення є остаточним і беззаперечним, не надавши додаткових деталей.

Тарифи сплачуються американськими імпортерами товарів із таких країн. Іран, який є членом ОПЕК, уже багато років перебуває під жорсткими санкціями США. Значну частину нафти країна експортує до Китаю, серед інших основних торгівельних партнерів — Туреччина, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати та Індія.

На сайті Білого дому не було оприлюднено офіційної документації щодо цієї політики, а також інформації про правові підстави запровадження тарифів або про те, чи стосуватимуться вони всіх торгівельних партнерів Ірану. Білий дім не відповів на запит про коментар.

Посольство Китаю у Вашингтоні розкритикувало підхід адміністрації США, заявивши, що Китай вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів і виступає проти незаконних односторонніх санкцій та екстериторіальної юрисдикції. У заяві, оприлюдненій у X, представник посольства наголосив, що у тарифних і торгівельних війнах немає переможців.

Японія та Південна Корея, які торік уклали торгівельні угоди зі США, заявили, що уважно стежать за розвитком подій. У Міністерстві торгівлі Південної Кореї повідомили про намір вжити необхідних заходів після прояснення конкретних дій уряду США, а в Японії заявили, що вивчатимуть можливий вплив заходів на країну та реагуватимуть відповідним чином.