Кабмін може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років, — Свириденко

До кінця цього тижня уряд може ухвалити постанову, яка надасть право на виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років. Таку інформацію озвучила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, проте подробиць не надала.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Реклама

За словами Свириденко, документ напрацьовується на рівні Кабміну й не потребує внесення змін до законодавства.

“Це буде постанова уряду, яка нині готується. Ми плануємо завершити роботу цього тижня”, — зазначила вона, не розкриваючи деталей.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Кабмін разом із військовим командуванням працюватиме над спрощенням порядку перетину кордону для чоловіків до 22 років.

Також 19 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті обговорюють можливість виїзду за межі України чоловіків від 18 до 24 років. Це питання розглядають як народні депутати, так і профільний комітет із питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

З 24 лютого 2022 року в Україні діє заборона на виїзд чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Винятки стосуються окремих категорій — студентів іноземних вишів, водіїв, волонтерів, багатодітних батьків тощо.