ISW: Кремль, схоже, розробляє наратив щодо застосування ядерної зброї

Російські інформаційні кампанії на початку вторгнення спиралися на посилення припущення про те, що Росія володіє «другою за величиною армією у світі» з передовими військовими можливостями. Ці інформаційні операції мали на меті ввести в оману Захід і Україну, що будь-які перекидання військової техніки будуть неактуальними, оскільки Україна не зможе протистояти наступальним операціям, що стрімко розгортаються з різних напрямків, і буде вразливою для російського нападу, – йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни.

Наприклад, на початку березня 2022 року Кремль погрожував, що Росія розглядатиме триваючі поставки західної військової допомоги Україні як законні військові цілі. Однак росіяни не продемонстрували можливості динамічного націлювання, необхідні для нанесення ударів по західній техніці, що рухалася в Україну та через її територію протягом першого року війни, і натомість вдалися до витрачання своєї високоточної зброї на удари по стаціонарній цивільній енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

Кремль переформулював свої інформаційні операції, щоб перебільшити важливість кожного тактичного наступу після виходу Росії з Київської області та передислокації на Донбас навесні-влітку 2022 року. Наратив відкоригував ідею російської військової могутності від масштабних наступальних операцій, які вже були неможливими добиватися стабільних і значних успіхів на передовій.

Цей наратив, вважають експерти ISW, мав на меті деморалізувати українців і переконати Захід у неспроможності України протистояти нібито переважаючій силі, яка уможливила дорогий прогрес Росії, який зрештою досяг кульмінації на всьому театрі дій, не досягнувши вирішальних стратегічних ефектів.

Перебільшення незначних перемог також дозволило Кремлю пояснити повільні темпи наступу внутрішній аудиторії, яка була зумовлена ​​очікуванням швидкого успіху Росії в Україні.

У ISW припускають, Кремль, схоже, розробляє й інші наративи: націоналістично налаштовані чиновники виступають з “ядерними погрозами” у відповідь на нещодавні обіцянки Заходу щодо надання зброї та її передачі.

Аналітики вважають, що всі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть стратегічні цілі Кремля, спрямовані на розкол між Заходом і Україною, стримування або затримку надання західних матеріальних засобів, а також на загальний підрив підтримки України з боку Заходу і згуртованості західної коаліції.

“Путін працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері і досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли йому вдається формувати інформаційні кампанії, які резонують з дискусіями і побоюваннями, що вже відчутні на Заході”, – ідеться у звіті інституту.