Кримінал

На Харківщині чоловік намагався живцем спалити знайому

24 Грудня 2024 11:57
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пожежа, харків
Рятувальники на місці пожежі у Лозівському районі / Фото: Поліція Харківщини

У Харківській області затримали чоловіка, який облив свою співмешканку бензином та підпалив – жертва в лікарні у важкому стані. Поліція розслідує замах на вбивство.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

23 грудня поліція отримала повідомлення про пожежу у приватному будинку у селі Башилівка Лозівського району. З місця до лікарні була доставлена 46-річна жінка.

Як встановили правоохоронці, 52-річний співмешканець постраждалої під час застілля схопив пляшку з бензином та вилив на жінку – зайнявся одяг. Жертву у тяжкому стані з термічними опіками різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Поліцейські затримали підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”. Санкцією передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вигорілий будинок у Лозівському районі / Фото: Поліція Харківщини

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