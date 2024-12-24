На Харківщині чоловік намагався живцем спалити знайому

У Харківській області затримали чоловіка, який облив свою співмешканку бензином та підпалив – жертва в лікарні у важкому стані. Поліція розслідує замах на вбивство.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

23 грудня поліція отримала повідомлення про пожежу у приватному будинку у селі Башилівка Лозівського району. З місця до лікарні була доставлена 46-річна жінка.

Як встановили правоохоронці, 52-річний співмешканець постраждалої під час застілля схопив пляшку з бензином та вилив на жінку – зайнявся одяг. Жертву у тяжкому стані з термічними опіками різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Поліцейські затримали підозрюваного. Відкрито кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”. Санкцією передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.