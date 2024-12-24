Суспільство

Одинадцять росіян потрапили в полон під час наступу ЗСУ на одному з напрямків (відео)

24 Грудня 2024 13:30
читать на русском →
полонені
Полонені російські солдати / Фото: скриншот

В ході наступальної операції у смузі відповідальності 77 ОАеМБр окупанти зазнали значних втрат. Знищено та пошкоджено 12 одиниць броньованої техніки, знешкоджено близько пів сотні загарбників, 11 росіян здалися в полон.

Про це повідомили у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

“Все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю. Виявилося, що серед цих “11 друзів Оушена” був громадянин Білорусі”, – розповіли в підрозділі.

Як заявив полонений солдат армії РФ, він родом з Могилевської області Білорусі. Підписати контракт його нібито примусили білоруські правоохоронці.

У 77 ОАеМБр  зазначили, що з полоненими будуть проводитись спеціалізовані роботи з дотриманням усіх нормативно-правових документів, згідно з Женевською конвенцією та надалі вони будуть подані на обмін.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Грудня 2024 11:28

Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання ЗСУ, – The Times
24 Грудня 2024 15:41

Зеленський поговорив  з президентом Анголи 
24 Грудня 2024 12:53

У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради
24 Грудня 2024 10:36

Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника
24 Грудня 2024 10:11

У трьох областях затримали “чорних зброярів”, які торгували “трофеями”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки