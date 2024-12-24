Одинадцять росіян потрапили в полон під час наступу ЗСУ на одному з напрямків (відео)

В ході наступальної операції у смузі відповідальності 77 ОАеМБр окупанти зазнали значних втрат. Знищено та пошкоджено 12 одиниць броньованої техніки, знешкоджено близько пів сотні загарбників, 11 росіян здалися в полон.

Про це повідомили у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

“Все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю. Виявилося, що серед цих “11 друзів Оушена” був громадянин Білорусі”, – розповіли в підрозділі.

Як заявив полонений солдат армії РФ, він родом з Могилевської області Білорусі. Підписати контракт його нібито примусили білоруські правоохоронці.

У 77 ОАеМБр зазначили, що з полоненими будуть проводитись спеціалізовані роботи з дотриманням усіх нормативно-правових документів, згідно з Женевською конвенцією та надалі вони будуть подані на обмін.