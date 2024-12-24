Політика

Британські війська можуть бути розгорнуті на заході України для навчання ЗСУ, – The Times
24 Грудня 2024 11:28
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британія, допомога
Навчання український військових у рамках операції INTERFLEX / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав можливим розгортання британських військ на заході України для навчання українських солдатів.

У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським обговорювалася операція Interflex, і обидва лідери погодилися на важливість вдосконалення цієї ініціативи для посилення боєздатності українських сил, пише The Times.

Зеленський зазначив, що Україні необхідно ослабити російські війська на довгостроковий період, і наголосив на важливості подальшого навчання українських військових. 

Стармер нагадав, що близько 51 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. Але щоб доставити війська до Великої Британії, потрібно подолати “багатоетапну подорож”, і є побоювання, що українці неохоче записуються на навчання через це. У зв’язку з цим зараз обговорюють можливості перенесення навчання безпосередньо на захід України.

Тренувальні бази в західній Україні розташовані за сотні миль від лінії фронту, але в минулому їх обстрілювали російські ракети, і західні офіційні особи раніше висловлювали побоювання, що будь-які британські війська в Україні стануть “мішенями”, зазначає видання.


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