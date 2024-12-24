Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника

Росія запустила по Україні 60 БПЛА, атака тривала майже добу, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
“Із 10.00 23 грудня по 09.00 24 грудня 2024 року противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ”, – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Один БпЛА досі перебуває в повітрі.