Суспільство

Захисники українського неба збили 36 ударних БПЛА противника
24 Грудня 2024 10:36
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війна, ппо
Мобільні вогневі групи ППО відбили атаку дронів / Фото: ОК "Захід"

Росія  запустила по Україні 60 БПЛА, атака тривала майже добу, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Із 10.00 23 грудня по 09.00 24 грудня 2024 року противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ”, – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та  Хмельницькій областях.

23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Один БпЛА досі перебуває в повітрі.


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