Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Британії для підтримки економіки

Україна отримала фінансову підтримку у розмірі 1 мільярда доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов у межах програми DPL Світового банку під гарантії урядів цих країн.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування ключових потреб у соціальній і гуманітарній сферах.

“Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості”, – зазначив Шмигаль.

Також сьогодні глава уряду зазначив, що у 2024 році Україна планує залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків. Серед очікуваних джерел – кошти від заморожених російських активів.